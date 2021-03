Dall'Italia un "gesto plateale" per dire a Mosca da che parte stiamo (Di mercoledì 31 marzo 2021) La spy story di Roma – un funzionario della Marina arrestato per spionaggio e due funzionari russi espulsi Dall’Italia – proietta le sue ombre al di là del soleggiato pomeriggio capitolino, mentre emergono i primi dettagli di una storia tutto sommato mediocre. Walter Biot – questo il nome dell’ufficiale arrestato – avrebbe passato ai russi in cambio di 5mila euro informazioni relative a sistemi di telecomunicazione militare Nato, ma i documenti sottratti – almeno così dicono gli americani - non sarebbero stati di particolare rilievo. Rilevante è però il significato politico e internazionale di un’operazione così plateale, che difatti non trova precedenti prima del 1989. E rilevante è il timing dell’operazione, perché se è vero che Biot e l’ufficiale russo erano nel mirino dell’Aisi da mesi, il blitz è scattato a pochi giorni ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) La spy story di Roma – un funzionario della Marina arrestato per spionaggio e due funzionari russi espulsi– proietta le sue ombre al di là del soleggiato pomeriggio capitolino, mentre emergono i primi dettagli di una storia tutto sommato mediocre. Walter Biot – questo il nome dell’ufficiale arrestato – avrebbe passato ai russi in cambio di 5mila euro informazioni relative a sistemi di telecomunicazione militare Nato, ma i documenti sottratti – almeno così dicono gli americani - non sarebbero stati di particolare rilievo. Rilevante è però il significato politico e internazionale di un’operazione così, che difatti non trova precedenti prima del 1989. E rilevante è il timing dell’operazione, perché se è vero che Biot e l’ufficiale russo erano nel mirino dell’Aisi da mesi, il blitz è scattato a pochi giorni ...

