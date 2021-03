Dall’Esa alla ripartenza economica. Così Tabacci apre l’agenda spaziale (Di mercoledì 31 marzo 2021) È iniziata la missione “spaziale” di Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, delegato dal premier Mario Draghi per le politiche del settore. Nei giorni scorsi ha incontrato Josef Aschbacher, neo direttore generale dell’Esa, che ha lasciato libera l’importante casella di osservazione della Terra a Frascati (con non poco interesse da parte dell’Italia). Oggi l’incontro con Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Nel mezzo, le parole a SkyTg24 Economia, le prime dedicate all’aerospazio. UN TAVOLO A TRE Negli ultimi anni, ha detto ieri Tabacci, “i francesi hanno costruito rapporti bilaterali non solo con noi, ma anche con i tedeschi: credo sia ora necessario un tavolo a tre gambe, Italia-Francia-Germania, che possa fornire più equilibrio e solidità”. La ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) È iniziata la missione “” di Bruno, sottosegretariopresidenza del Consiglio, delegato dal premier Mario Draghi per le politiche del settore. Nei giorni scorsi ha incontrato Josef Aschbacher, neo direttore generale dell’Esa, che ha lasciato libera l’importante casella di osservazione della Terra a Frascati (con non poco interesse da parte dell’Italia). Oggi l’incontro con Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenziaitaliana (Asi). Nel mezzo, le parole a SkyTg24 Economia, le prime dedicate all’aerospazio. UN TAVOLO A TRE Negli ultimi anni, ha detto ieri, “i francesi hanno costruito rapporti bilaterali non solo con noi, ma anche con i tedeschi: credo sia ora necessario un tavolo a tre gambe, Italia-Francia-Germania, che possa fornire più equilibrio e solidità”. La ...

