Dai negazionisti dell’Aids al Codacons, i curiosi collegamenti dell’ex medico “NoVax” che non sa che parotite e orecchioni sono la stessa cosa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel 2019 il signor Fabio Franchi, un «medico infettivologo» in pensione, pubblicò un annuncio su Facebook con l’intento di trovare un bambino o una bambina «rigorosamente volontario/a» che avesse la parotite in atto per fare un esperimento, senza spiegare quale, invitando gli utenti a fare passaparola. Nel caso non avesse trovato qualcuno con la parotite si sarebbe poi accontentato di un caso di orecchioni che, come riportava il Dott. Salvo Di Grazia in un tweet, sono la stessa cosa. Un annuncio successivamente rimosso dall’autore, il quale venne ampiamente contestato dalla comunità scientifica e definito «stregone» dall’ex Ministra della Salute Giulia Grillo. L’ex medico in questione non è affatto un personaggio sconosciuto, è infatti noto in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel 2019 il signor Fabio Franchi, un «infettivologo» in pensione, pubblicò un annuncio su Facebook con l’intento di trovare un bambino o una bambina «rigorosamente volontario/a» che avesse lain atto per fare un esperimento, senza spiegare quale, invitando gli utenti a fare passaparola. Nel caso non avesse trovato qualcuno con lasi sarebbe poi accontentato di un caso diche, come riportava il Dott. Salvo Di Grazia in un tweet,la. Un annuncio successivamente rimosso dall’autore, il quale venne ampiamente contestato dalla comunità scientifica e definito «stregone» dall’ex Ministra della Salute Giulia Grillo. L’exin questione non è affatto un personaggio sconosciuto, è infatti noto in ...

Advertising

umanesimo : @Onliga1 @Dott_Moresco @byoblu Quelle veicolate dai negazionisti - giosurighetto : @Thefakesalad Marito e moglie che abitano sotto di me negazionisti e no-vax, andati in Romania dai genitori di lei;… - Stalingrad1994 : @LeonardoCaciopp @oscarwildeste @Amos8125 @ConcreteRaw @universumvici @Maxirobby @umanesimo @LankasterMerri1… - giulimol : Oggi in Italia 417 morti, in Inghilterra 0. Fatevelo spiegare dai negazionisti - joecuce : @MatteoF1989 @theciosaz @LKynes4 @myrtamerlino Ma non vorrai ottenere coerenza dai negazionisti. I novax sono un co… -