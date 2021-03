Da domani il via alle prenotazioni per il vaccino anti - covid per la fascia 70 - 74 in Fvg (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da domani in Friuli Venezia Giulia si aprono le agende per le adesioni dei cittadini appartenenti alla fascia d'età 70 - 74 anni alla campagna vaccinale anti covid . Lo ha comunicato il ... Leggi su udinetoday (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dain Friuli Venezia Giulia si aprono le agende per le adesioni dei cittadini appartenenti allad'età 70 - 74 anni alla campagna vaccinale. Lo ha comunicato il ...

Advertising

TeresaBellanova : Apprendo con soddisfazione che domani la Comm.Tecnica VIA/VAS del @MiTE_IT discuterà il progetto del primo lotto d… - ma_rimangoumile : @mnsowhat La cosa funziona meglio se hai una sorta di altalena per le calorie. Oggi 1500, domani 1700, dopodomani 1… - Telequattro : TRIESTE | VACCINI: DA DOMANI VIA ALLE PRENOTAZIONI PER LA FASCIA 70-74 ANNI - ErnestoRocco1 : Covid: domani al via le vaccinazioni anche ad #Acciaroli #Pollica #Vaccini - InfoCilentoWeb : Covid: domani al via le vaccinazioni anche ad #Acciaroli #Pollica #Vaccini -