Da Civica Scuola Cinema Visconti e Netflix nasce Master in ‘Series Development’

ROMA – La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, con il sostegno di Netflix, apre un nuovo percorso formativo con l'obiettivo di rispondere alla domanda del settore dell'audiovisivo di nuove professionalità competitive a livello italiano e internazionale nell'ambito della serialità. Si tratta del "Master in Series Development – Sviluppo e produzione creativa della serialità", il primo nel suo genere, che offrirà nuove professionalità nel settore dell'audiovisivo: dai player tradizionali ai nuovi servizi di Video on Demand in streaming.

