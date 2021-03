Da Città Metropolitana Roma 5 mln per mobilità sostenibile

(Di mercoledì 31 marzo 2021)– La Citta’diin accordo conCapitale sperimentera’ un programma finanziato con 5 milioni di euro, finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilita’per favorire gli spostamenti casa-scuola-lavoro-casa con mezzi ecologici, per ridurre l’uso delle automobili e ridurre l’inquinamento. “Vogliamo potenziare una rete di ciclabili e percorsi pedonali con lavori di messa in sicurezza attraverso una sinergia tra l’Ente metropolitano,Capitale eServizi”, dichiara la sindaca, Virginia Raggi. “Faremo di piu’, vogliamo incentivare la cultura della mobilita’, attraverso l’uso di navette condivise tra aziende, nodi di scambio, lo smart working, coworking e telelavoro, oltre al Mobility ...

