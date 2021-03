Da Armani alla stazione Termini, tutti i posti dove ci si può vaccinare (Di mercoledì 31 marzo 2021) In tutti i luoghi possibili. L’indicazione è questa ormai da settimane, quindi le aziende, le farmacie, spazi di teatri e musei. Ci si può vaccinare ovunque ci siano spazi e condizioni. A Londra lo hanno fatto anche nell’abbazia di Westminster. In tanti si stanno offrendo e sono stati creati hub per vaccinazioni in tutta Italia. Il presidente del Consiglio Draghi e la moglie si sono vaccinati alla stazione Termini di Roma. Nella capitale è un centro vaccinale l’Auditorium, ma anche la Nuvola di Fukxas, lo spazio di lunga sosta dell’Aeroporto di Fiumicino. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) In tutti i luoghi possibili. L’indicazione è questa ormai da settimane, quindi le aziende, le farmacie, spazi di teatri e musei. Ci si può vaccinare ovunque ci siano spazi e condizioni. A Londra lo hanno fatto anche nell’abbazia di Westminster. In tanti si stanno offrendo e sono stati creati hub per vaccinazioni in tutta Italia. Il presidente del Consiglio Draghi e la moglie si sono vaccinati alla stazione Termini di Roma. Nella capitale è un centro vaccinale l’Auditorium, ma anche la Nuvola di Fukxas, lo spazio di lunga sosta dell’Aeroporto di Fiumicino.

Advertising

matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - giornaleradiofm : Vaccini: Armani tra prime aziende a dare via a a campagna: (ANSA) - MILANO, 31 MAR - 'Il Gruppo Armani sarà una del… - MariMariDrag : RT @matteosalvinimi: Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via al… - zannazyu : RT @matteosalvinimi: Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via al… - erpedrini : RT @matteosalvinimi: Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via al… -