Cyberpunk 2077 potrebbe essere vicino al ritorno su PlayStation Store (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cyberpunk 2077 ha ricevuto una grande patch, la 1.2, volta a migliorare il suo gameplay e risolvere i suoi molti, molti bug. E in una conference call, lo sviluppatore CD Projekt Red ha parlato della rimozione del gioco da PS Store e del fatto che spetta a Sony decidere il ritorno di Cyberpunk 2077 sulle pagine del negozio online. "Abbiamo pubblicato diverse patch. Ne abbiamo appena pubblicata una davvero grande di recente e abbiamo pubblicato diversi hotfix. Ogni correzione ci avvicina al ritorno su PSN", ha detto agli investitori Micha? Nowakowski, SVP of business development. "Tuttavia, la decisione finale spetta a Sony. Crediamo di essere più vicini, ma ovviamente la decisione finale spetta a loro, quindi aspettiamo e vediamo". Sony ha rimosso ...

