Curling | Mondiali 2021 | il calendario delle partite dell’Italia Orari | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia parteciperà aidimaschile, ina Calgary (Canada) da venerdì 2 a domenica 11 aprile. La nostra Nazionale torna in scena a due anni di distanza rassegna iridata, visto che dodici mesi fa non ebbe luogo a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta di un appuntamento fondamentale, perché assegna i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri fronteggeranno altre 13 Nazionali, l’obiettivo è ovviamente quello di conquistare la qualificazione ai Giochi, assegnato alle prime sei classificate. Quelle squadre saranno anche quelle che si contenderanno anche le medaglie negli scontri a eliminazione diretta: prima e seconda accedono direttamente alle semifinali, le formazioni piazzate dal terzo al sesto posto passano da un turno preliminare (playoff). Di seguito il ...