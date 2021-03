Cupra in Extreme E | il d t Serra | ' Pionieri per il pianeta e per l' auto del futuro'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Manca meno di una settimana.E parte sabato da Al - Ula, in Arabia Saudita. Come è noto si tratta di un rally con i suv elettrici. Al quale, tra le altre, prenderanno parte le squadre di Lewis ...

Team ABT CUPRA XE: Mattias Ekström e Claudia Hürtgen ABT Cupra XE ... è unica nel motorsport ed è parte del concept della serie Extreme E. Durante la competizione, entrambi i piloti si alterneranno al ...Parla il direttore tecnico della Cupra, Xavi Serra, impegnata nell'Extreme E, il Mondiale dei suv elettrici che parte il 3 e 4 aprile in Arabia ...