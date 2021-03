Cuadrado difende Pirlo: “Non ha colpe” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cuadrado difende Pirlo in un incontro telematico col Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Sant’Anna sul tema “La sfida del Covid nello Sport”. Nell’occasione ha affrontato la crisi di risultati che la squadra sta affrontando. Al riguardo ha sottolineato: “Andrea Pirlo sta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pirlo è già un flop? L’indiscrezione sul futuro bianconero E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Morata pronto a battere un record economico per la cessione Serie A i top e flop della quarta giornata Benevento-Juventus, probabili formazioni e dove seguire la diretta Torino-Juventus, le probabili ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)in un incontro telematico col Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Sant’Anna sul tema “La sfida del Covid nello Sport”. Nell’occasione ha affrontato la crisi di risultati che la squadra sta affrontando. Al riguardo ha sottolineato: “Andreasta facendo un grandissimo lavoro, non è facile arrivare in un top club. Non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::è già un flop? L’indiscrezione sul futuro bianconero E’ ripartita la Serie A, il riepilogo di questo primo weekend Morata pronto a battere un record economico per la cessione Serie A i top e flop della quarta giornata Benevento-Juventus, probabili formazioni e dove seguire la diretta Torino-Juventus, le probabili ...

