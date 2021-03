Cronache di spogliatoio sta provando a cambiare il panorama dei giornali sportivi italiani (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel Palazzetto dello Sport di Volpiano, nel Torinese, Claudio Marchisio parla sereno, scambia battute, accenna una smorfia, una risata. Come al solito si distingue per lo stile: la camicia a righe con le maniche risvoltate, il gilet beige, il capello perfettamente disordinato. Nella sua intervista non c’è nulla delle frasi standard un po’ posticce tipica delle interviste post partita – una che avrebbe rilasciato lui o uno qualsiasi dei suoi colleghi ancora in attività. Marchisio è stato intervistato pochi giorni fa da Giulio Incagli di Cronache di spogliatoio, un progetto editoriale di racconto sportivo che sta avendo grande successo in Italia. Nel mese di febbraio Prima Comunicazione lo posiziona al secondo posto tra i media italiani per engagement – solo Sky Sport fa meglio. È una community da oltre 1 milione e 200mila follower e i ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel Palazzetto dello Sport di Volpiano, nel Torinese, Claudio Marchisio parla sereno, scambia battute, accenna una smorfia, una risata. Come al solito si distingue per lo stile: la camicia a righe con le maniche risvoltate, il gilet beige, il capello perfettamente disordinato. Nella sua intervista non c’è nulla delle frasi standard un po’ posticce tipica delle interviste post partita – una che avrebbe rilasciato lui o uno qualsiasi dei suoi colleghi ancora in attività. Marchisio è stato intervistato pochi giorni fa da Giulio Incagli didi, un progetto editoriale di racconto sportivo che sta avendo grande successo in Italia. Nel mese di febbraio Prima Comunicazione lo posiziona al secondo posto tra i mediaper engagement – solo Sky Sport fa meglio. È una community da oltre 1 milione e 200mila follower e i ...

