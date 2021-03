Creval, Credit Agricole chiede di nominare nuovo CdA dopo OPA (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Credit Agricole Italia ha chiesto al consiglio di amministrazione del Credito Valtellinese di rimandare il rinnovo del board alla prima data utile successiva alla chiusura dell’OPA lanciata sulla stessa Creval. L’assemblea degli azionisti del Credito Valtellinese è fissata per il 19 aprile, mentre il termine dell’offerta di acquisto delle azioni della banca lombarda sarà il 21 aprile: il nuovo CdA potrebbe essere, in sostanza, scelto da una compagine societaria destinata a mutare in pochi giorni. La proposta, spiega il Credit Agricole, intende rimettere all’assemblea del Creval di decidere se procedere comunque alla nomina del nuovo CdA della banca per il prossimo triennio in una situazione nella quale è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –Italia ha chiesto al consiglio di amministrazione delo Valtellinese di rimandare il rinnovo del board alla prima data utile successiva alla chiusura dell’OPA lanciata sulla stessa. L’assemblea degli azionisti delo Valtellinese è fissata per il 19 aprile, mentre il termine dell’offerta di acquisto delle azioni della banca lombarda sarà il 21 aprile: ilCdA potrebbe essere, in sostanza, scelto da una compagine societaria destinata a mutare in pochi giorni. La proposta, spiega il, intende rimettere all’assemblea deldi decidere se procedere comunque alla nomina delCdA della banca per il prossimo triennio in una situazione nella quale è ...

Advertising

DividendProfit : Creval, Credit Agricole chiede di nominare nuovo CdA dopo OPA - oreckin : RT @geraldgregoire: Via libera per l’offerta di ?@CA_Ita? su CREVAL. Parliamo di un offerta di qualità, in cash, e soprattutto con un proge… - MilanoFinanza : Credit Agricole propone di rimandare il rinnovo del cda del Creval a dopo l'opa - paolalucchi08 : RT @lauranaka: Paura di (s)vendere alla #Francia fomentata anche da certa politica (Meloni & Co). Oggi è partita Opa Credit Agricole su #Cr… - infoiteconomia : Il cda del Creval: il prezzo dell'opa di Crédit Agricole Italia non è congruo - -