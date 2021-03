Crede che il vicino gli ha rubato la PlayStation 4: ragazzo compie gesto inaspettato (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il giovane, riporta Leggo , è stato individuato dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto e avrebbe indicato alle forze dell'ordine dove recuperare il coltello utilizzato per l'aggressione. Da ... Leggi su yeslife (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il giovane, riporta Leggo , è stato individuato dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto e avrebbe indicato alle forze dell'ordine dove recuperare il coltello utilizzato per l'aggressione. Da ...

Advertising

borghi_claudio : @Maxxxibb3 @Franco_captain6 @AlexSanna38 @AlbertoBagnai Ecco... Salvini è tutta sera che sta lavorando per evitarla… - rtl1025 : ?? 'Dall’inizio #pandemia c’è chi crede i dati morti #COVID19 siano gonfiati. I soliti retroscenisti senza raziocini… - LaraDietrich5 : Sam che fa battute e si crede simpatica. #uominiedonne #UominieDonne - pvsychood : RT @sono_piena: Questa è capace che se nessuno la caga più crede che la gente sia superficiale e non vada per il suo fisico e invece è perc… - WHEEPROMISE : RT @bluemoovn__: il black humor può far ridere quando a scherzare su una cosa sono le vittime stesse che lo fanno per sdrammatizzare e sche… -