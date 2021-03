Advertising

Open_gol : «Il Covid-19 ormai è una malattia endemica», dice l'infettivologo Carlo Torti - AntiVaccini : Percentuale popolazione vaccinata in #Italia (1^dose) : XXX///////////////// 11,43% (2 dosi) : X////////////… - SignorAldo : RT @Cartabiancarai3: #Maionchi: 'Ho 80 anni e sono stata vaccinata dieci giorni fa. La mia regione, La Lombardia, si è rivelata impreparata… - Giomil2 : RT @Gazzettino: #covid, vaccinata in #basilicata a 108 anni la donna più anziana d'Italia: «Grazie a tutti» - Gazzettino : #covid, vaccinata in #basilicata a 108 anni la donna più anziana d'Italia: «Grazie a tutti» -

Si chiama Natalina Adele Ferraro la donna più anziana d'Italia . Ha ben 108 anni e ieri è statacontro il. La donna vive a Picerno, in provincia di Potenza, con uno dei suoi sette figli. Ne ha dato notizia l'Azienda sanitaria del capoluogo lucano (Asp Basilicata), specificando ...... e con essi verràanche la badante, il famigliare o comunque il caregiver di riferimento. ... Emergenza- 19: prosegue l'attività di… Ulss 9, weekend di vaccini per over 80 nei 4 ...Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Dal generale Francesco Paolo Figliuolo e da Fabrizio Curcio, rispettivamente commissario per l'emergenza Covid e capo ...Milano, 31 mar. (Adnkronos) - In Lombardia "ho visto un piano coerente con il piano nazionale e questo mi conforta molto". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, in conferenza stampa in Fi ...