COVID, un decesso al Moscati di Avellino: la situazione sui ricoveri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta nella notte, nella terapia subintensiva dell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza dell'Azienda Moscati, una paziente di 80 anni di Avella, ricoverata dal 25 marzo. Nelle aree COVID dell'Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 94 pazienti: 10 in terapia intensiva, 38 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 9 nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza, 14 nell'Unità operativa di Malattie Infettive, 9 nell'Unità operativa di Geriatria e 14 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

