Covid Toscana, oggi 1.538 contagi e 19 morti: bollettino 31 marzo

Sono 1.538 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 31 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 19 morti riportati nella tabella dei numeri. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 161.919 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.210 tamponi molecolari e 11.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 10.281 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.107, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.825 (18 in più rispetto a ieri), di cui ...

