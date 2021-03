Covid, terapie piene, il Primario “Posto in intensiva solo a chi ha chance di uscirne” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Denuncia shock del Primario del Centro Covid dell’Ospedale “San Paolo-Fatebenefratelli” di Roma: “Posto in intensiva solo a chi ha chance di uscirne” (Getty Images)Agghiacciante lo scenario descritto da Simone Bianconi, pneumologo, Direttore del Centro Covid dell’Ospedale “San Pietro-Fatebenefratelli” di Roma: “Un mese fa avevamo posti a iosa. Ora siamo pieni” al punto tale che quando arrivano i pazienti bisogna decidere a chi lasciare il Posto in terapia intensiva. E’ successo appena pochi giorni fa con donna di 94 anni, contagiata dagli operatori no-vax nella casa di riposo di Fiano Romano. “Di fatto, si fanno delle scelte – ha puntualizzato Bianconi – A quella età le possibilità che tu possa uscire da una gravissima ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Denuncia shock deldel Centrodell’Ospedale “San Paolo-Fatebenefratelli” di Roma: “ina chi hadi” (Getty Images)Agghiacciante lo scenario descritto da Simone Bianconi, pneumologo, Direttore del Centrodell’Ospedale “San Pietro-Fatebenefratelli” di Roma: “Un mese fa avevamo posti a iosa. Ora siamo pieni” al punto tale che quando arrivano i pazienti bisogna decidere a chi lasciare ilin terapia. E’ successo appena pochi giorni fa con donna di 94 anni, contagiata dagli operatori no-vax nella casa di riposo di Fiano Romano. “Di fatto, si fanno delle scelte – ha puntualizzato Bianconi – A quella età le possibilità che tu possa uscire da una gravissima ...

