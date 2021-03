Covid: tavolo Mise, almeno 4 aziende disponibili per produzione vaccini (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Sono al momento già almeno 4 le aziende pronte a produrre vaccini anti-Covid in Italia direttamente o conto terzi. E' quanto emerso dalla quarta riunione del tavolo sui vaccini, durata circa un'ora che si è svolta oggi al ministero dello Sviluppo economico. Il tavolo - riferisce una nota del Mise - ha evidenziato un positivo avanzamento di contatti con le aziende disponibili e in grado di produrre in Italia i vaccini anti-Covid. È stata espressa soddisfazione perché l'Italia partecipa così alla competizione a livello europeo per attrarre investimenti e conseguire al più presto, comunque entro l'anno, l'autosufficienza vaccinale anche per il futuro. A ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Sono al momento già4 lepronte a produrreanti-in Italia direttamente o conto terzi. E' quanto emerso dalla quarta riunione delsui, durata circa un'ora che si è svolta oggi al ministero dello Sviluppo economico. Il- riferisce una nota del- ha evidenziato un positivo avanzamento di contatti con lee in grado di produrre in Italia ianti-. È stata espressa soddisfazione perché l'Italia partecipa così alla competizione a livello europeo per attrarre investimenti e conseguire al più presto, comunque entro l'anno, l'autosufficienza vaccinale anche per il futuro. A ...

