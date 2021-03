(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - La questione dovrebbe essere dibattuta nel Consiglio dei ministri sulle norme anti-che si terrà questo pomeriggio alle 17.30. La norma, che ieri Speranza ha condiviso con il premier Mario Draghi, vuole fungere da 'forte deterrente' per le partenze e riguarda i 30 Paesi dove è possibile andare 'senza necessità di motivazione', quindi anche perdi piacere: tra questi Spagna, Belgio, Croazia, Portogallo, Grecia, Francia, Germania e Principato di Monaco. La misura voluta ieri da Speranza è stata adottata dopo le proteste di tour operator e albergatori per regole che consentono di volare oltre confine ma impediscono gli spostamenti interni, in un'Italia blindata per le festività pasquali.

Advertising

TV7Benevento : Covid: su tavolo governo ipotesi proroga stretta su viaggi all'estero al 30/4 (2)... - TV7Benevento : Covid: su tavolo governo ipotesi proroga stretta su viaggi all'estero al 30/4... - fisco24_info : Covid, oggi in Cdm il nuovo decreto, si lavora a meccanismo aperture: Il dl atteso nel pomeriggio sul tavolo del go… - QI_Bari : A oltre due mesi dalla consegna del Covid Hospital si sono seduti allo stesso tavolo Emiliano, Montanaro, il dg del… - gianlucalomuto : A oltre due mesi dalla consegna del Covid Hospital si sono seduti allo stesso tavolo Emiliano, Montanaro, il dg del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tavolo

Rgunotizie.it

Il meccanismo per allentare la morsa delle misure anti -? 'Non mi risulta affatto', risponde ... Sulanche il nodo dei viaggi all'estero . Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che ...E' iniziato al Ministero dello Sviluppo economico il quartosulla produzione in Italia dei vaccini anti. Alla riunione, presieduta dal ministro Giancarlo Giorgetti, partecipano per Farmindustria il presidente Massimo Scaccabarozzi e il direttore ...Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità ...PRATO: Nuovo blitz dei carabinieri dove sono stati beccati clienti intenti nel canto in orario serale con bevande al tavolo. Pranzi conviviali nei giardini ...