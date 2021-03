Covid | sindaca Hidalgo | ' chiudere le scuole a Parigi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021), 31 mar. (Adnkronos) - Lasocialista di, Anne, ha chiesto la chiusura di tutte ledella capitale francese mettendo in guardia da un aumento dei contagi tra i ragazzi. In un'intervista a 'Bfmtv',ha spiegato la richiesta definendo la situazione sanitaria "molto grave" e la "disorganizzazione" degli istituti scolastici "gravissima". Laha sottolineato che oggi circa 20mila studenti "non sono in classe perché malati o perché le classi sono chiuse", aggiungendo che il tasso di incidenza del-19 nella fascia di età 15-19 anni è 850 ogni 100mila a