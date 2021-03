Covid Sicilia, oggi boom contagi dopo caso dati falsi (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ boom di nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia nel bollettino di oggi, 31 marzo. dopo la mancata comunicazione dei dati di ieri, seguita all’inchiesta della procura di Trapani sui dati falsi diffusi dall’assessorato regionale alla Salute, la Sicilia registra 2.904 nuovi casi di Covid 19 in 48 ore. Sono invece 21 i morti e 380 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola ci sono 19.920 positivi – 2.530 in più in due giorni – e di questi 891 sono ricoverati in regime ordinario, 140 in terapia intensiva e 18.889 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’di nuovidi Coronavirus innel bollettino di, 31 marzo.la mancata comunicazione deidi ieri, seguita all’inchiesta della procura di Trapani suidiffusi dall’assessorato regionale alla Salute, laregistra 2.904 nuovi casi di19 in 48 ore. Sono invece 21 i morti e 380 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola ci sono 19.920 positivi – 2.530 in più in due giorni – e di questi 891 sono ricoverati in regime ordinario, 140 in terapia intensiva e 18.889 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - ClarkKe25897431 : RT @OrtigiaP: Con l'inchiesta siciliana sui dati taroccati cade la maschera su l'operazione dati Covid. I decessi non sono moltiplicati.Dav… - Virus1979C : RT @Virus1979C: IN SICILIA I MORTI PER COVID TRATTATI COME IN SALUMERIA: SONO TROPPI, SPALMALI UN POCO E METTICI.... -