Advertising

TV7Benevento : Covid: Sensi, 'c'è bisogno di tutto tranne di irresponsabilità su pelle italiani'... - umbriaOn : #Ternana: 'festa' #promozione sotto la #lente del #Viminale - GrassettoAndrea : Sensi e Controsensi ai tempi del #covid_19 #zaia #veneto #venetogram #sorrideresempre #pasqua2021 #pasqua… - PrimoPartito : 'Non c'è nessun legame tra i casi di trombosi e la vaccinazione con AstraZeneca ????? Serve fede ??' 'AZ diventa Vax… - grava1995 : @grigio2 Già questo menefreghismo e niente sensi civico presentissimi, col covid è peggiorato......!! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sensi

Metro

1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da- 19) 1. Dal 7 ... aidell'articolo 1, comma 16 - septies, lettera d), del decreto - legge n. 33 del 2020, si ...La seconda deliberazione riguarda la ratifica del Consiglio Provinciale aidell'art 42 comma 4 del TUEL di quanto deliberato precedentemente dal Presidente Bacchetta, stante l'urgenza, in ...(La Repubblica) In Puglia sono stati registrati 1962 nuovi casi Covid su un numero molto alto di test effettuati ... o contattare il proprio medico se hanno una grave disabilità ai sensi della legge ...Coronavirus: Consiglio dei Ministri, nessuna zona gialla fino al 30 Aprile. Scuola in presenza fino alla 1ª media - picenotime.it - IT ...