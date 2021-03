Advertising

TV7Benevento : Covid: Sensi, 'c'è bisogno di tutto tranne di irresponsabilità su pelle italiani'... - umbriaOn : #Ternana: 'festa' #promozione sotto la #lente del #Viminale - GrassettoAndrea : Sensi e Controsensi ai tempi del #covid_19 #zaia #veneto #venetogram #sorrideresempre #pasqua2021 #pasqua… - PrimoPartito : 'Non c'è nessun legame tra i casi di trombosi e la vaccinazione con AstraZeneca ????? Serve fede ??' 'AZ diventa Vax… - grava1995 : @grigio2 Già questo menefreghismo e niente sensi civico presentissimi, col covid è peggiorato......!! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sensi

Metro

... aidegli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ... BOZZA DL, OBBLIGO DI VACCINO PER I SANITARI Confermato nella bozza del nuovo decretol'obbligo ...1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da- 19) 1. Dal 7 ... aidell'articolo 1, comma 16 - septies, lettera d), del decreto - legge n. 33 del 2020, si ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Penso che di tutto ci sia bisogno, di tutto, in questo momento tranne che di irresponsabilità sulla pelle degli italiani". Così Filippo Sensi del Pd su twitter.La seconda individua risorse da riconoscere alle Rsa sia per i maggiori costi sostenuti relativi alle misure di prevenzione e la sicurezza, sia per i minori ingressi registrati a causa delle misure ...