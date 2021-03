Covid Sardegna | oggi 444 contagi e un morto | bollettino 31 marzo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 444 i nuovida Coronavirus insecondo ildi. Nella tabella si fa riferimento a un altroche porta il totale delle vittime sull’isola da inizio pandemia a 1.234. I tamponi sono stati 8.625 da ieri. I guariti sono stati La percentuale di positività è del 2,3%. Sono 222 i pazienti, ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 34 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.141. Sul territorio, dei 45.503 casi positivi complessivamente accertati, 11.455 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.072 (+35) nel Sud, 3.784 (+60) a Oristano, 8.973 (+132) a Nuoro, 14.219 (+127) a Sassari. L'articolo proviene da Italia Sera.

