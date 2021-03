Covid Russia, registrato vaccino per animali: è primo al mondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Russia annuncia la registrazione del “primo vaccino al mondo” contro il coronavirus che sarebbe indicato per gli animali. Si chiama “Carnivak-Cov” ed è stato sviluppato dagli esperti del Servizio Federale per il Controllo Veterinario e Fitosanitario (Rosselkhoznadzor), come ha spiegato il numero due del Servizio Konstantin Savenkov, citato dall’agenzia Tass. “E’ stato registrato in Russia Carnivak-Cov, un vaccino inattivato contro l’infezione da coronavirus per animali carnivori – ha detto – Sinora è il primo e unico prodotto al mondo per prevenire il Covid-19 negli animali”. L’obiettivo, ha aggiunto, è avviare la produzione già ad aprile dopo l’avvio della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Laannuncia la registrazione del “al” contro il coronavirus che sarebbe indicato per gli. Si chiama “Carnivak-Cov” ed è stato sviluppato dagli esperti del Servizio Federale per il Controllo Veterinario e Fitosanitario (Rosselkhoznadzor), come ha spiegato il numero due del Servizio Konstantin Savenkov, citato dall’agenzia Tass. “E’ statoinCarnivak-Cov, uninattivato contro l’infezione da coronavirus percarnivori – ha detto – Sinora è ile unico prodotto alper prevenire il-19 negli”. L’obiettivo, ha aggiunto, è avviare la produzione già ad aprile dopo l’avvio della ...

Advertising

qn_giorno : #Covid, dalla #Russia il primo vaccino per cani e gatti - zazoomblog : La Russia registra vaccino anti Covid per animali: “E’ il primo al mondo” - #Russia #registra #vaccino #Covid - RosannaMarani : La Russia ha registrato il primo vaccino anti-Covid per animali - g_zerbato : RT @IlPrimatoN: Si chiama Carnivak-Cov. Ed è il primo vaccino al mondo per animali. Ecco l'annuncio della Russia - rob_milano : RT @IlPrimatoN: Si chiama Carnivak-Cov. Ed è il primo vaccino al mondo per animali. Ecco l'annuncio della Russia -