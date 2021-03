Covid Russia, registrato vaccino per animali: è primo al mondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) – La Russia annuncia la registrazione del “primo vaccino al mondo” contro il coronavirus che sarebbe indicato per gli animali. Si chiama “Carnivak-Cov” ed è stato sviluppato dagli esperti del Servizio Federale per il Controllo Veterinario e Fitosanitario (Rosselkhoznadzor), come ha spiegato il numero due del Servizio Konstantin Savenkov, citato dall’agenzia Tass. “E’ stato registrato in Russia Carnivak-Cov, un vaccino inattivato contro l’infezione da coronavirus per animali carnivori – ha detto – Sinora è il primo e unico prodotto al mondo per prevenire il Covid-19 negli animali”. L’obiettivo, ha aggiunto, è avviare la produzione già ad aprile dopo l’avvio ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) – Laannuncia la registrazione del “al” contro il coronavirus che sarebbe indicato per gli. Si chiama “Carnivak-Cov” ed è stato sviluppato dagli esperti del Servizio Federale per il Controllo Veterinario e Fitosanitario (Rosselkhoznadzor), come ha spiegato il numero due del Servizio Konstantin Savenkov, citato dall’agenzia Tass. “E’ statoinCarnivak-Cov, uninattivato contro l’infezione da coronavirus percarnivori – ha detto – Sinora è ile unico prodotto alper prevenire il-19 negli”. L’obiettivo, ha aggiunto, è avviare la produzione già ad aprile dopo l’avvio ...

