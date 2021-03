Covid, Rezza: “Variante inglese ricopre 87% dei casi. Massima prudenza, perché è più contagiosa del 35%” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “L’analisi dello studio effettuato dall’Iss con il ministero della Salute e in collaborazione con le Regioni, mostra come in Italia sia presente in circa l’87% dei campioni esaminati la Variante inglese, che è caratterizzata da un aumento del 35-36% della trasmissibilità“. Così il direttore generale della prevenzione presso il ministero della Salute, Gianni Rezza. “È inoltre stata identificata la Variante brasiliana in alcune Regioni dell’Italia centrale – ha aggiunto -. La presenza di queste varianti caratterizzate da un aumento della velocità di circolazione rende necessario mantenere comportamenti prudenti ed essere aderenti alle regole stabilite dalle autorità sanitarie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) “L’analisi dello studio effettuato dall’Iss con il ministero della Salute e in collaborazione con le Regioni, mostra come in Italia sia presente in circa l’87% dei campioni esaminati la, che è caratterizzata da un aumento del 35-36% della trasmissibilità“. Così il direttore generale della prevenzione presso il ministero della Salute, Gianni. “È inoltre stata identificata labrasiliana in alcune Regioni dell’Italia centrale – ha aggiunto -. La presenza di queste varianti caratterizzate da un aumento della velocità di circolazione rende necessario mantenere comportamenti prudenti ed essere aderenti alle regole stabilite dalle autorità sanitarie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Covid, Rezza: “Variante inglese ricopre 87% dei casi. Massima prudenza, perché è più contagiosa del 35%” - BasicLifeSupp : Covid. Rezza: “Presenza varianti rende necessario mantenere comportamenti prudenti e rispetto regole” - Risparmiainrete : Sarebbe interessante sapere se i dati #covid truccati in #sicilia per non fare il salto di colore abbiano poi deter… - felixit76 : Covid Sicilia, quando a novembre l’assessore indagato si lamentava della zona arancione: “Abbiamo Rt più basso di a… - leliocamilleri : Quelli di destra sono contro la Fondazione Gimbe e @Cartabellotta ma poi votano gente come #Rezza che falsifica i d… -