Covid, registrato il primo vaccino per gli animali: 'È il primo al mondo' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Covid può colpire anche gli amici a quattro zampe ed è per questo che in Russia è stato registrato il primo vaccino animale al mondo contro il coronavirus, sviluppato dagli scienziati del Servizio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilpuò colpire anche gli amici a quattro zampe ed è per questo che in Russia è statoilanimale alcontro il coronavirus, sviluppato dagli scienziati del Servizio ...

Advertising

fattoquotidiano : A LONDRA ZERO MORTI PER COVID - Il 28 marzo la capitale britannica non ha registrato decessi. Da oggi inizia l'alle… - Agenzia_Ansa : Il primo vaccino animale al mondo contro il COVID-19, sviluppato dagli scienziati del Servizio federale per la sorv… - Adnkronos : #Covid #Russia, arriva primo #vaccino per animali. - infoitinterno : Russia, registrato il primo vaccino anti Covid per gli animali - prato_vilma : Russia, registrato il primo vaccino Covid per animali - Mondo - ANSA -