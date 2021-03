Covid punizione divina o espressione diabolica? Il fake think di fondamentalisti e millenaristi colpisce ancora (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Quello che passa attraverso il Covid è un piano diabolico. Un colpo di stato, un complotto massmediatico per colpire l’occidente praticato dalle “elites”, sotto l’ispirazione dal maligno, per un nuovo ordine mondiale senza Dio”. A parlare non è un complottista new age della setta QAnon ma il direttore di Radio Maria Padre Livio Fanzaga, non nuovo a queste sparate complottiste in salsa mistico messianica. Riflessioni in cui il nemico e il bersaglio numero uno, oltre a Biden, Obama e Bill Gates, è sempre lui: Papa Bergoglio. Nel mirino e nelle espressioni del maligno spariscono gli stati canaglia, i dittatori sanguinari o i militari che stanno sparando su chi protesta pacificamente in Birmania. Padre Livio e i suoi colleghi della radio affermano senza mezzi termini che oggi siamo davanti a un colpo di stato sanitario che ci trasformerà in zombie, non si sa se con ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Quello che passa attraverso ilè un piano diabolico. Un colpo di stato, un complotto massmediatico per colpire l’occidente praticato dalle “elites”, sotto l’ispirazione dal maligno, per un nuovo ordine mondiale senza Dio”. A parlare non è un complottista new age della setta QAnon ma il direttore di Radio Maria Padre Livio Fanzaga, non nuovo a queste sparate complottiste in salsa mistico messianica. Riflessioni in cui il nemico e il bersaglio numero uno, oltre a Biden, Obama e Bill Gates, è sempre lui: Papa Bergoglio. Nel mirino e nelle espressioni del maligno spariscono gli stati canaglia, i dittatori sanguinari o i militari che stanno sparando su chi protesta pacificamente in Birmania. Padre Livio e i suoi colleghi della radio affermano senza mezzi termini che oggi siamo davanti a un colpo di stato sanitario che ci trasformerà in zombie, non si sa se con ...

