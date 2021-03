Covid, prime partenze dall’aeroporto di Fiumicino verso le mete scelte per le vacanze pasquali – Il video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di restrizioni causate dal Coronavirus in vista della Pasqua, ma anche di partenze, data la decisione del governo di aprire i confini per i viaggi all’estero. Questa mattina a Fiumicino, il più grande scalo aeroportuale di Roma, i viaggiatori hanno iniziato a imbarcarsi per raggiungere le mete scelte per le festività pasquali. «Lavoro nel settore ed è una mazzata per il turismo, perché molti clienti sono spaventati e altri non hanno un posto dove fare la quarantena», afferma un tour-operator intervistato dall’Ansa. «Trovo assurdo che si possa andare all’estero e non in Italia, soprattutto quando si sa che molte famiglie hanno dei cari fuori dalla loro regione», commenta una signora anziana in attesa all’aeroporto. video: Ansa Leggi anche: Viaggi all’estero con ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di restrizioni causate dal Coronavirus in vista della Pasqua, ma anche di, data la decisione del governo di aprire i confini per i viaggi all’estero. Questa mattina a, il più grande scalo aeroportuale di Roma, i viaggiatori hanno iniziato a imbarcarsi per raggiungere leper le festività. «Lavoro nel settore ed è una mazzata per il turismo, perché molti clienti sono spaventati e altri non hanno un posto dove fare la quarantena», afferma un tour-operator intervistato dall’Ansa. «Trovo assurdo che si possa andare all’estero e non in Italia, soprattutto quando si sa che molte famiglie hanno dei cari fuori dalla loro regione», commenta una signora anziana in attesa all’aeroporto.: Ansa Leggi anche: Viaggi all’estero con ...

