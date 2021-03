Covid, oltre 128 milioni di casi nel mondo da inizio pandemia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono oltre 128,1 milioni i casi di Covid confermati nel mondo dall’inizio della pandemia. Lo riferisce il database aggiornato della Johns Hopkins University, secondo il quale il Paese più colpito, con quasi 30,4 milioni di contagi, sono gli Stati Uniti, seguiti da Brasile, India e Francia. Le vittime, invece, sono poco più di 2,8 milioni e anche in questo caso gli Stati Uniti sono il Paese che ne ha registrate di più (551mila), distanziando Brasile, Messico e India. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono128,1diconfermati neldall’della. Lo riferisce il database aggiornato della Johns Hopkins University, secondo il quale il Paese più colpito, con quasi 30,4di contagi, sono gli Stati Uniti, seguiti da Brasile, India e Francia. Le vittime, invece, sono poco più di 2,8e anche in questo caso gli Stati Uniti sono il Paese che ne ha registrate di più (551mila), distanziando Brasile, Messico e India. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

