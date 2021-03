Covid | ok a dl con stop zone gialle al 30 4 | deroghe in base a dati vaccini e contagi

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - SalvatoreMerlo : Se una regione, tipo la Toscana, non vaccina quelli che rischiano di morire di covid. E quelli poi in effetti muoio… - matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - TV7Benevento : **Covid: fonti Lega, contatti e nessuno screzio con Draghi, confronto Salvini-Speranza**... - adrianobusolin : RT @BeppeGuffanti: Senza polemica: 400 morti positivi al Covid con le seguenti misure: - Scuole chiuse, palestre e piscine chiuse, bar e ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid con

la Repubblica

20.22 Decreto, via libera del CdM Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al nuovo decreto leggele misure anti - contagio che saranno in vigore dal 7 al 30 aprile. La riunione del CdM è ancora in corso....sera riportando in Rai Elettra Lamborghini proprio mentre quest'ultima è già impegnatissimaun ... ovvero quello della scoperta di essere positiva al19. Chi ha rapito Denise Pipitone? La ...Sono 23.904 nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 351.221 tamponi processati. Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento dell'1,5% rispetto a ...AGI - Almeno 4 aziende sono pronte a produrre il vaccino anti Covid-19 in Italia e il nostro Paese punta a raggiungere l'autosufficienza entro fine anno. E' quanto emerso dal quarto tavolo sui vaccini ...