Covid: oggi le regole per il dopo Pasqua. Vaccini, Lamorgese: “Da maggio ai giovani” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attesa per il varo del nuovo decreto legge anti Covid. Nel pomeriggio di oggi 31 marzo la discussione in Consiglio dei ministri. Si lavora a un meccanismo che potrebbe consentire un margine per le aperture intorno al 20 aprile per le regioni che abbiano dati di contagi particolarmente bassi. Dal canto suo la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, annuncia: “Col mese di maggio Vaccini ai più giovani”. Riaperture e scuola Secondo quanto trapela da Palazzo Chigi non dovrebbe esserci un automatismo per gli allentamenti. E il decreto dovrebbe escludere per tutto il mese di aprile la zona gialla. I temi forti in discussione sono, fra gli altri, l’obbligo di vaccinarsi non solo per i medici a stretto contatto con i malati ma per tutto il personale che lavora in strutture sanitarie. E ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attesa per il varo del nuovo decreto legge anti. Nel pomeriggio di31 marzo la discussione in Consiglio dei ministri. Si lavora a un meccanismo che potrebbe consentire un margine per le aperture intorno al 20 aprile per le regioni che abbiano dati di contagi particolarmente bassi. Dal canto suo la ministra dell’Interno, Luciana, annuncia: “Col mese diai più”. Riaperture e scuola Secondo quanto trapela da Palazzo Chigi non dovrebbe esserci un automatismo per gli allentamenti. E il decreto dovrebbe escludere per tutto il mese di aprile la zona gialla. I temi forti in discussione sono, fra gli altri, l’obbligo di vaccinarsi non solo per i medici a stretto contatto con i malati ma per tutto il personale che lavora in strutture sanitarie. E ...

Covid: Parigi, sindaca Hidalgo chiede chiusura scuole Le classi chiuse sono oggi 850 a Parigi. Il tasso di incidenza del Covid fra i ragazzi di 15 - 19 anni è di 850 per 100.000 abitanti a Parigi, secondo la sindaca. .

Covid, oggi in Cdm il nuovo decreto, si lavora a meccanismo aperture Agenzia ANSA Ecco come la «biopsia liquida» potrebbe evitare la chemioterapia Oggi come oggi, la risposta non è certa e ... Che, sfortunatamente ha conosciuto una battuta di arresto per il Covid, ma che sta andando avanti. «Lo studio risponde al concetto di medicina ...

Il «piano industriale» per la cultura Caro direttore, la attuale versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non ha (ancora) il coraggio di considerare l’insieme degli operatori culturali come una risorsa strategica da mob ...

