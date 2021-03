Covid, oggi 23.904 casi e 467 morti: il bollettino del 31 marzo 2021 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Covid Italia, bollettino oggi 31 marzo 2021: morti, contagi, guariti In Italia oggi, mercoledì 31 marzo 2021, si registrano 23.904 nuovi casi di Covid-19 e 467 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 351.221 tamponi effettuati. *notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Covid, come potrebbero cambiare i colori delle Regioni a partire da lunedì 29 marzo / 2. Vaccini AstraZeneca trovati ad Anagni: “Sono per i Paesi poveri”. Ma l’Ue non si fida: sospetti sull’azienda / 3. Cosa sappiamo per certo (e cosa ancora non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)Italia,31, contagi, guariti In Italia, mercoledì 31, si registrano 23.904 nuovidi-19 e 467con il virus. È quanto emerge dal consuetoquotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 351.221 tamponi effettuati. *notizia in aggiornamento Leggi anche: 1., come potrebbero cambiare i colori delle Regioni a partire da lunedì 29/ 2. Vaccini AstraZeneca trovati ad Anagni: “Sono per i Paesi poveri”. Ma l’Ue non si fida: sospetti sull’azienda / 3. Cosa sappiamo per certo (e cosa ancora non ...

Advertising

fattoquotidiano : A LONDRA ZERO MORTI PER COVID - Il 28 marzo la capitale britannica non ha registrato decessi. Da oggi inizia l'alle… - antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - v3rd3acqua : RT @Corriere: Ad oggi c'è un protocollo domiciliare di cura contro il Covid-19, sperimentato dall'Istituto diretto da Giuseppe Remuzzi, che… - NewSicilia : BOLLETTINO #CORONAVIRUS #SICILIA Ecco i dati aggiornati provincia per provincia relativi all'emergenza #Covid19… -