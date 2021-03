Covid nel Sannio, sono 88 i nuovi positivi: processati oltre mille tamponi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sono 88 i nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio. Ad illustrare la situazione dei nuovi positivi al virus è la tabella dell’Asl di Benevento. sono infatti 1008 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, riscontrando la positività al coronavirus per 88 di essi. Dei nuovi positivi, sei rappresentano casi sintomatici mentre 82, sono asintomatici. Si certifica anche la negativizzazione per 64 persone. Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –88 ial-19 nel. Ad illustrare la situazione deial virus è la tabella dell’Asl di Benevento.infatti 1008 inelle ultime 24 ore, riscontrando latà al coronavirus per 88 di essi. Dei, sei rappresentano casi sintomatici mentre 82,asintomatici. Si certifica anche la negativizzazione per 64 persone. Non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: la fase post-Covid sarà occasione per l'Europa di ripensarsi, rifondarsi e rilanciarsi nel nome del lavor… - matteosalvinimi : #Salvini: domani il ministro @massimogara sarà in Sardegna, l'obiettivo è quello di avere una splendida isola Covid… - HuffPostItalia : 'Speriamo sia solo la Sicilia...'. Il timore serpeggia nel Cts dopo i dati Covid truccati - IaconaRiccardo : RT @steanast: 48 donne positive al #Covid19 nel carcere di Rebibbia. Nessuna grave, per fortuna. Tra loro anche una mamma con figlio. Non l… - whoschia : nei miei sogni ho un fidanzato lavoro nel paddock e il covid non esiste più -