Covid, nel Lazio da stanotte prenotazioni vaccino anche per fascia 66-67 anni (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “Nel Lazio sono oltre 900mila le persone già prenotate da qui a maggio, di cui circa 400mila nella fascia di età over 70. Qualche giorno fa abbiamo aperto le prenotazioni agli anni 68-69 e sono ad oggi 69.578 i prenotati con prima e seconda dose. Stanotte apriremo le prenotazioni per la fascia di età 66-67 anni“. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “Nel Lazio sono oltre 900mila le persone già prenotate da qui a maggio, di cui circa 400mila nella fascia di età over 70. Qualche giorno fa abbiamo aperto le prenotazioni agli anni 68-69 e sono ad oggi 69.578 i prenotati con prima e seconda dose. Stanotte apriremo le prenotazioni per la fascia di età 66-67 anni“. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

matteosalvinimi : #Salvini: la fase post-Covid sarà occasione per l'Europa di ripensarsi, rifondarsi e rilanciarsi nel nome del lavor… - matteosalvinimi : #Salvini: domani il ministro @massimogara sarà in Sardegna, l'obiettivo è quello di avere una splendida isola Covid… - fattoquotidiano : A Londra zero morti Covid per la prima volta da sei mesi. Nel Regno Unito inizia l’allentamento delle restrizioni - phibylydia : RT @sbonaccini: ?? COVID, altri 9,7 MILIONI di ristori regionali per turismo, cultura, terzo settore e alluvionati nel modenese Approvato PR… - sbonaccini : ?? COVID, altri 9,7 MILIONI di ristori regionali per turismo, cultura, terzo settore e alluvionati nel modenese Appr… -