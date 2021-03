Covid, morto a Brindisi militare del Reggimento San Marco di 46 anni. Da un mese era in ospedale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giuseppe Tagliente lascia moglie e tre bambini. Il dolore dei colleghi. Con lui erano risultati positivi quattro colleghi Leggi su repubblica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giuseppe Tagliente lascia moglie e tre bambini. Il dolore dei colleghi. Con lui erano risultati positivi quattro colleghi

Advertising

HuffPostItalia : Morto di Covid commesso Carrefour. 'Lavoratori invisibili, esclusi dal piano vaccinale' - lorepregliasco : A Londra nessun morto COVID per la prima volta da 6 mesi. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. - fattoquotidiano : Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni - StraNotizie : Covid, morto a Brindisi militare del Reggimento San Marco di 46 anni. Da un mese era in ospedale… - flaviaamabile : Ancora un morto tra i lavoratori dei supermercati. Vaccinarli subito. Sono come i medici, da un anno in prima l… -