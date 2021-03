Covid: Moratti, 'in Lombardia a regime 170mila vaccinazioni al giorno'/Rpt (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - In Lombardia a regime ci saranno 170mila al giorno. Lo ha confermato l'assessore al Welfare, Letizia Moratti, parlando alla stampa al termine della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. "A regime saranno fatte 140mila vaccinazioni nei centri massivi e 30mila vaccinazione negli ospedali, nelle aziende, attraverso i medici di medicina generale e le farmacie. E' un piano misto". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Inci sarannoal. Lo ha confermato l'assessore al Welfare, Letizia, parlando alla stampa al termine della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo e del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. "Asaranno fatte 140milanei centri massivi e 30mila vaccinazione negli ospedali, nelle aziende, attraverso i medici di medicina generale e le farmacie. E' un piano misto".

TV7Benevento : Covid: Moratti, 'in Lombardia a regime 170mila vaccinazioni al giorno'/Rpt... - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'errori ma stiamo rimediando, rassicurati da commissario'... - alessandralat10 : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… - ScuLaura : RT @GiovanniPaglia: Pochi giorni fa sfidando il ridicolo, Bonomi difendeva a spada tratta il modello di sanità lombarda. Oggi Moratti ringr… - saldabarre1 : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… -