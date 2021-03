Covid, Londra firma un contratto per 60 milioni di dosi per vaccino Novavax. L’Ue ancora in trattativa da 3 mesi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sembra un po’ un déjà-vu. Mentre Bruxelles tratta, il Regno Unito firma. Era accaduto con la società anglo-svedese Astrazeneca – protagonista di un braccio di ferro su contratti e forniture con l’Europa – ed è accaduto con quella statunitense Novavax. Ovviamente si parla di vaccini per prevenire Covid 19 e giocare d’anticipo sui contratti per le forniture ha permesso, tra le altre cose, alla Gran Bretagna di cominciare ad allentare le restrizioni. Perché ha potuto contare anche su forniture molto meno a singhiozzo di quelle dell’Unione europea. Londra, come ha annunciato due giorno fa il premier Boris Johnson, ha concluso un nuovo contratto con il colosso farmaceutico GlaxoSmithKline per la produzione in Uk del composto realizzato nei laboratori americani Novavax, che nei prossimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sembra un po’ un déjà-vu. Mentre Bruxelles tratta, il Regno Unito. Era accaduto con la società anglo-svedese Astrazeneca – protagonista di un braccio di ferro su contratti e forniture con l’Europa – ed è accaduto con quella statunitense. Ovviamente si parla di vaccini per prevenire19 e giocare d’anticipo sui contratti per le forniture ha permesso, tra le altre cose, alla Gran Bretagna di cominciare ad allentare le restrizioni. Perché ha potuto contare anche su forniture molto meno a singhiozzo di quelle dell’Unione europea., come ha annunciato due giorno fa il premier Boris Johnson, ha concluso un nuovocon il colosso farmaceutico GlaxoSmithKline per la produzione in Uk del composto realizzato nei laboratori americani, che nei prossimi ...

