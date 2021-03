Covid, le notizie di oggi. In Cdm il decreto con le nuove misure anti-contagio. LIVE (Di mercoledì 31 marzo 2021) Saranno approvate le nuove disposizioni e le norme sugli operatori sanitari no-vax. Previsto un meccanismo per allentare le restrizioni se migliorano i dati. Fino al 6 aprile tamponi e quarantena obbligatori per i viaggi esteri. Figliuolo fissa l'obiettivo dell'80% di immunizzati a settembre. Il commissario all'emergenza sarà oggi con Curcio in Lombardia. Ieri si sono vaccinati anche Draghi e la moglie. Il tasso di positivita' nazionale cala al 5,3%. Altri 529 i decessi Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021) Saranno approvate ledisposizioni e le norme sugli operatori sanitari no-vax. Previsto un meccanismo per allentare le restrizioni se migliorano i dati. Fino al 6 aprile tamponi e quarantena obbligatori per i viaggi esteri. Figliuolo fissa l'obiettivo dell'80% di immunizzati a settembre. Il commissario all'emergenza saràcon Curcio in Lombardia. Ieri si sono vaccinati anche Draghi e la moglie. Il tasso di positivita' nazionale cala al 5,3%. Altri 529 i decessi

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - rainiero43 : RT @liliaragnar: #Torino Covid: furgoni ambulanti sfilano a Torino, noi riapriamo. L'assessore: 'Subite un'ingiustizia' Protesta in centro,… - vincenzodeang1 : 'Speriamo sia solo la Sicilia...'. Il timore serpeggia nel Cts dopo i dati Covid truccati -