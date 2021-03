Covid | le notizie di oggi In Cdm il decreto con le nuove misure anti-contagio DIRETTA

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Saranno varatelenorme valide a partire dal 7 aprile e l'obbligo di vaccinazione per i sanitari. Previsto un meccanismo per allentare le restrizioni se migliorano i dati. Salvini: "Sulle aperture noi sosteniamo la linea Draghi: quindi se i dati scientifici portano in zona rossa, si chiude. Se ad aprile i dati portano una regione in zona gialla lì si apre". Nuovo incontro al Mise: 4 aziende disponibili a produrre vaccini. Attesa per il bollettino

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Covid: crisi esistenziali, richieste aiuto a Telefono Amico. A Sassari unico centro nell'Isola, prevale tristezza e angos… - danisailor7 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro D'Inca: 'Niente zone gialle fino al 30 aprile? 'La situazione è ancora grave' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

QUOTIDIANO.NET

La cerimonia di inaugurazione si è svolta all'interno del terminal dedicato allo screening, in un contestofree. Tutti i partecipanti sono stati infatti sottoposti ad un tampone antigenico ...È inaccettabile': lo ha affermato Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa a Montecitorio, ribadendo la sua linea sul prossimo decreto. 'Se la scienza è scienza, ci sono ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Senza possibilità per le Regioni di derogare, optando per la didattica a distanza. E' quanto prevede la bozza ...ANCONA - Pandemia Covid, sono stati 19 i morti segnalati oggi, mercoledì 31 marzo 2021, dal Gores nelle Marche. Il numero più alto degli ultimi giorni. Sono deceduti 10 uomini e ...