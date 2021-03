Covid, le notizie di oggi. Bollettino, 23.904 contagi su tamponi 351.221, 467 decessi LIVE (Di mercoledì 31 marzo 2021) I dati del ministero della Salute segnano una diminuzione delle terapie intensive (-6) e dei ricoveri ordinari (-51). Saranno varate oggi le nuove norme valide a partire dal 7 aprile e l'obbligo di vaccinazione per i sanitari. Previsto un meccanismo per allentare le restrizioni se migliorano i dati. Salvini: "Sulle aperture noi sosteniamo la linea Draghi". Nuovo incontro al Mise: 4 aziende disponibili a produrre vaccini Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021) I dati del ministero della Salute segnano una diminuzione delle terapie intensive (-6) e dei ricoveri ordinari (-51). Saranno varatele nuove norme valide a partire dal 7 aprile e l'obbligo di vaccinazione per i sanitari. Previsto un meccanismo per allentare le restrizioni se migliorano i dati. Salvini: "Sulle aperture noi sosteniamo la linea Draghi". Nuovo incontro al Mise: 4 aziende disponibili a produrre vaccini

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - Italia_Notizie : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - PrincipiFranco : RT @IlariaBifarini: In Cina solo il 5,4% della popolazione è stata vaccinata, eppure sono tornati alla vita normale. Invece il nostro model… -