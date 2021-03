Covid, le news di oggi: 23.904 contagi e 467 decessi. Cdm approva nuovo decreto. LIVE (Di mercoledì 31 marzo 2021) I dati del ministero della Salute segnano una diminuzione delle terapie intensive (-6) e dei ricoveri ordinari (-51). Il tasso positività è al 6,8%. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid: le norme saranno valide a partire dal 7 aprile. Incontro al Mise: 4 aziende disponibili a produrre vaccini. La Francia passa tutta in zona rossa: lo ha annunciato Macron in un discorso alla nazione trasmesso su tutte le tv: "Scuole chiuse per tre settimane" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 marzo 2021) I dati del ministero della Salute segnano una diminuzione delle terapie intensive (-6) e dei ricoveri ordinari (-51). Il tasso positività è al 6,8%. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allegge: le norme saranno valide a partire dal 7 aprile. Incontro al Mise: 4 aziende disponibili a produrre vaccini. La Francia passa tutta in zona rossa: lo ha annunciato Macron in un discorso alla nazione trasmesso su tutte le tv: "Scuole chiuse per tre settimane"

