Covid | le news di oggi | 23 904 contagi e 467 decessi Cdm approva nuovo decreto

(Di giovedì 1 aprile 2021) I dati del ministero della Salute segnano una diminuzione delle terapie intensive (-6) e dei ricoveri ordinari (-51). Il tasso positività di è al 6,8%. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allegge: le norme saranno valide a partire dal 7 aprile. Incontro al Mise: 4 aziende disponibili a produrre vaccini. La Francia passa tutta in zona rossa: lo ha annunciato Macron in un discorso alla nazione trasmesso su tutte le tv: "Scuole chiuse per tre settimane"