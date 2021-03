Covid Lazio | oggi 1 800 contagi e 38 morti A Roma 900 casi

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ?Sono 1.800 i nuovida Coronavirus nelsecondo il bollettino di. Nella tabella si fa riferimento ad altri 38. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.809 guariti. Da ieri a900 nuovi. “Aumentano i, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%” dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, spiegando che i tamponi fatti finora sono stati 16mila. Al momento in Regione i positivi sono 51.051 i, di cui 3.044 ricoverati, 371 in terapia intensiva e 47.636 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 227.752, i decessi 6.644 e il totale dei ...

Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 227.752, i decessi 6.644 e il totale dei casi esaminati è pari a 285.447, secondo il bollettino aggiornato della Regione. La distribuzione dei ......la sopravvivenza di 60mila pastori duramente colpiti dalla crisi provocata dall'emergenza. È ...agnello cacio e ova al molisano agnello sotto il coppo fino all'abbacchio alla scottadito del'.Lazio – Covid, al via le prenotazioni vaccini per gli anni 66 e 67 Da giovedì 1° aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per il vaccino anti Covid per la fascia d’età 66-67 anni (nati 1954 e 1955 ...le nuove Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 10 marzo 2021 (che ha di fatto aggiornato il Piano Vaccinale Nazionale) emanato dal Ministero ...