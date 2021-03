Covid, la Russia realizza il primo vaccino per animali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria, hanno sviluppato il primo vaccino al mondo anti Covid-19 destinato agli animali. “Il vaccino denominato Carnivak-Cov, destinato agli animali carnivori è stato registrato in Russia. Si tratta del primo e unico prodotto al mondo per prevenire il Coronavirus negli animali”, lo comunica Konstantin Savenkov vicepresidente del Servizio federale. Il vaccino è già stato sperimentato negli scorsi mesi. Tutti gli animali sottoposti alla vaccinazione hanno sviluppato gli anticorpi. Il siero sarà prodotto a partire dal mese di aprile. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli scienziati del Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria, hanno sviluppato ilal mondo anti-19 destinato agli. “Ildenominato Carnivak-Cov, destinato aglicarnivori è stato registrato in. Si tratta dele unico prodotto al mondo per prevenire il Coronavirus negli”, lo comunica Konstantin Savenkov vicepresidente del Servizio federale. Ilè già stato sperimentato negli scorsi mesi. Tutti glisottoposti alla vaccinazione hanno sviluppato gli anticorpi. Il siero sarà prodotto a partire dal mese di aprile. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su ...

