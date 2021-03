Covid, la Cina insiste: “Cercare origine anche altrove” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Origini del coronavirus a Wuhan? La Cina insiste nel sostenere come sia necessario “ampliare la prospettiva” e l’area delle ricerche dell’Oms sulla ‘nascita’ della pandemia di Covid. “C’è consenso tra gli scienziati sul fatto che il luogo in cui è stato inizialmente segnalato non sia necessariamente quello in cui il virus è comparso la prima volta”, ha detto durante una conferenza stampa a Pechino l’esperto cinese Liang Wannian, a capo degli scienziati del gigante asiatico che hanno lavorato con i colleghi dell’Oms. “Sulla base di questo – ha aggiunto, secondo le dichiarazioni riportate dalla Cnn – la prospettiva di tracciamento delle origini del virus deve essere più ampia”. La storia, ha sostenuto ancora Liang secondo l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, “insegna che solitamente ci vuole molto tempo per individuare le origini di nuove ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Origini del coronavirus a Wuhan? Lanel sostenere come sia necessario “ampliare la prospettiva” e l’area delle ricerche dell’Oms sulla ‘nascita’ della pandemia di. “C’è consenso tra gli scienziati sul fatto che il luogo in cui è stato inizialmente segnalato non sia necessariamente quello in cui il virus è comparso la prima volta”, ha detto durante una conferenza stampa a Pechino l’esperto cinese Liang Wannian, a capo degli scienziati del gigante asiatico che hanno lavorato con i colleghi dell’Oms. “Sulla base di questo – ha aggiunto, secondo le dichiarazioni riportate dalla Cnn – la prospettiva di tracciamento delle origini del virus deve essere più ampia”. La storia, ha sostenuto ancora Liang secondo l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, “insegna che solitamente ci vuole molto tempo per individuare le origini di nuove ...

