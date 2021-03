Covid Italia, oggi 23.904 contagi e 467 morti: bollettino 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 23.904 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 31 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 467 morti, che portano il totale a 109.346 vittime dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Sono 351.221 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è pari al 6,8%. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da ieri, il totale è 3.710 (-6 nel complesso rispetto a 24 ore fa). Calano i ricoverati con sintomi che sono 51 in meno di ieri. LOMBARDIA – Sono 3.943 i nuovi contagi in Lombardia. Nella tabella si fa riferimento ad altri 100 morti. In calo i ricoverati di 76 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 23.904 ida coronavirus in, 31, secondo i dati delle regioni inseriti neldella Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 467, che portano il totale a 109.346 vittime dall’inizio dell’epidemia di-19. Sono 351.221 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è pari al 6,8%. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da ieri, il totale è 3.710 (-6 nel complesso rispetto a 24 ore fa). Calano i ricoverati con sintomi che sono 51 in meno di ieri. LOMBARDIA – Sono 3.943 i nuoviin Lombardia. Nella tabella si fa riferimento ad altri 100. In calo i ricoverati di 76 ...

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - petergomezblog : Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” - myrtamerlino : Siamo davvero il Paese di Pulcinella: nipoti che non possono vedere nonni in altre Regioni, o… - CosenzaChannel : ??Sono più di 23mila i casi di #Coronavirus registrati oggi in #Italia. Sono invece 467 le persone decedute. In… - cschannel_news : Covid Italia, oggi 23.904 contagi e 467 morti: bollettino 31 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia In arrivo miliardi europei per le aree naturali protette. Non sprechiamo l'occasione La recente pandemia di Covid - 19 ci insegna che per prevenire la comparsa e diffusione di malattie ... Le risorse complessive del fondo ammontano a più di 200 miliardi di euro e per l'Italia le stime ...

Vodafone: nuovo posizionamento del brand, 'Together We Can' La campagna 'Together We Can' sarà lanciata in Italia il 4 aprile con 'La ragazza inarrestabile', ... fino al contributo dell'app di Vodafone DreamLab nella battaglia contro il cancro e contro il Covid ...

Decreto Covid, Italia ancora rossa o arancione fino a 30 aprile, possibile deroga in base contagi e ... Il Sole 24 ORE Covid, 23.904 nuovi casi su 351.221 tamponi e altri 467 morti In Italia si sono registrati 23.904 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 351.221 tamponi processati. Il totale dei decessi sale a 109.346, con altri 467 morti in 24 ore. Calano le terapie intensive ...

Scuole dopo Pasqua, verso riaperture anche in zona rossa E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto con le misure anti Covid che a minuti sarà sul tavolo del Consiglio ... In zona arancione, visto che la zona gialla viene messa al bando in tutta Italia ...

La recente pandemia di- 19 ci insegna che per prevenire la comparsa e diffusione di malattie ... Le risorse complessive del fondo ammontano a più di 200 miliardi di euro e per l'le stime ...La campagna 'Together We Can' sarà lanciata inil 4 aprile con 'La ragazza inarrestabile', ... fino al contributo dell'app di Vodafone DreamLab nella battaglia contro il cancro e contro il...In Italia si sono registrati 23.904 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 351.221 tamponi processati. Il totale dei decessi sale a 109.346, con altri 467 morti in 24 ore. Calano le terapie intensive ...E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto con le misure anti Covid che a minuti sarà sul tavolo del Consiglio ... In zona arancione, visto che la zona gialla viene messa al bando in tutta Italia ...