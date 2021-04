Covid Italia, oggi 23.904 contagi e 467 morti: bollettino 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 23.904 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 31 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 467 morti, che portano il totale a 109.346 vittime dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Sono 351.221 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è pari al 6,8%. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da ieri, il totale è 3.710 (-6 nel complesso rispetto a 24 ore fa). Calano i ricoverati con sintomi che sono 51 in meno di ieri. LOMBARDIA – Sono 3.943 i nuovi contagi in Lombardia. Nella tabella si fa riferimento ad altri 100 morti. In calo i ricoverati di 76 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 23.904 ida coronavirus in, 31, secondo i dati delle regioni inseriti neldella Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 467, che portano il totale a 109.346 vittime dall’inizio dell’epidemia di-19. Sono 351.221 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è pari al 6,8%. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da ieri, il totale è 3.710 (-6 nel complesso rispetto a 24 ore fa). Calano i ricoverati con sintomi che sono 51 in meno di ieri. LOMBARDIA – Sono 3.943 i nuoviin Lombardia. Nella tabella si fa riferimento ad altri 100. In calo i ricoverati di 76 ...

